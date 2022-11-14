Россия хочет взять паузу на фронте, чтобы подготовить более жестокое нападение — Кулеба

Ноябрь, 14 в 19:27

Российские войска хотят взять паузу на фронте, чтобы подготовить новое, более жестокое нападение.

Так считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что ни одна другая страна мира не стремится к миру так сильно, как сама Украина, которая вообще никогда не хотела этой войны.

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– Но мы также знаем, что согласие на российские ультиматумы не принесет мира. Результат будет прямо противоположным. Россия хочет взять паузу, чтобы восстановить силы и совершить еще более жестокое нападение, как только сможет это сделать, — сказал Кулеба.

По его словам, Киев не получал и не получит никаких конструктивных предложений от России.

— Сигналы России о том, что они якобы открыты для переговоров, не что иное, как дымовой занавес для продолжения агрессии. Путин сейчас не хочет никаких компромиссов. Поэтому президент Зеленский четко подчеркнул, что Россия должна вывести войска с территории Украины в пределах международно признанных границ. Это продвигает путь к мирному процессу, — добавил глава МИД Украины.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия не созрела для настоящих переговоров по прекращению войны ни политически, ни психологически.

Впрочем, сейчас в российском обществе поддержка войны стремительно летит ко дну, а сами военные очень деморализованы.