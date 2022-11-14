Ноябрь, 14 в 11:23

В одном из поездов Интерсити произошел скандал. Военного, ехавшего с фронта в отпуск из Днепра в Киев на поезде №731, пассажиры обвинили в “плохом запахе”.

Об этом рассказала основатель одного из благотворительных фондов Любовь Олиградская, которая узнала об инциденте от дочери защитника.

После жалоб пассажиров проводник попросил военного выйти в тамбур и спать там.

Сейчас смотрят

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oligradska L (@liubaoligradska)

В Укрзализныце ответили на инцидент, заявив, что проводники якобы недостаточно четко отреагировали на ситуацию и не заметили конфликта.

Поэтому защитник провел оставшуюся дорогу, которая из Днепра в Киев занимает шесть часов, в тамбуре.

Также в УЗ добавили, что немедленно организуют тренинг для проводников по внимательному и заботливому отношению к защитникам. Кроме того, перевозчик обратился к пассажирам с просьбой о терпении и уважении к военным.

В Укрзализныце добавили: если похожая ситуация случится на ваших глазах, то о ней нужно немедленно сообщить начальнику поезда или в контактный центр прямо в мессенджере. Реагировать обещают молниеносно.

Фото: Укрзализныця