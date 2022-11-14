Ноябрь, 14 в 18:50

На освобожденной территории Херсонщины правоохранители обнаружили тела супругов-фермеров, которых, вероятно, убили российские оккупанты.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

— По предварительным данным, в августе 2022 года во время оккупации пгт Архангельского Высокопольского территориального общества военнослужащие ВС РФ убили местных супругов-фермеров в их собственном погребе на территории домовладения. Во время проведения правоохранителями следственно-оперативных мероприятий обнаружено место захоронения тел двух погибших — мужчины и женщины, — говорится в сообщении.

При поверхностном осмотре тел установлено повреждение черепов. В настоящее время они направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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