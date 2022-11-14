Ноябрь, 14 в 20:19

В освобожденные населенные пункты Херсонской области возвращается жизнь – там восстанавливают транспортное и пассажирское сообщение с областным центом и правобережьем.

Об этом сообщил глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

— Железнодорожники вместе с ГСЧС завершают обследование путей и уже начали ремонт поврежденной инфраструктуры. Рассчитываем, что восстановить железнодорожное пассажирское сообщение с областным центром мы сможем в течение 10 дней, – информирует он.

Благодаря тому, что украинские военные отодвинули линию фронта, удалось восстановить прямое железнодорожное сообщение Киев — Николаев. Первый поезд отправится уже сегодня вечером.

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Железнодорожное пассажирское сообщение с Херсоном возобновят в течение 10 дней — министр инфраструктуры / 3 фотографии

Кроме того, с сегодняшнего дня дорожные компании приступили к расчистке автодорог.

— Как всегда — работаем без выходных, чтобы до наших людей как можно скорее могла доехать гуманитарная помощь, спасатели, связисты, почта, — добавляет министр.

Сообщается, что во время бегства враг взорвал основные мосты на государственных дорогах — в общей сложности уничтожено 14 мостов.

Фото: Александр Кубраков