Уничтожены 7 грузовых авто и 2 пушки Рапира: ВСУ ударили по пункту управления в Горловке

Ноябрь, 14 в 19:07

В городе Горловка Донецкой области поражен пункт управления одного из подразделений оккупационных войск.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

— По уточненной информации, подтверждено поражение пункта управления одного из подразделений оккупационных войск в городе Горловка Донецкой области. В результате удара уничтожены семь грузовых автомобилей и два орудия МТ-12 Рапира, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 захватчиков ранены и повреждены три МТ-ЛБ. Информация о погибших оккупантах уточняется.

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Недавно в разведке сообщали, что в оккупированном городе Горловка почти не осталось мужчин после “мобилизации” РФ.

Кроме того, за минувшие сутки украинские военные уничтожили 510 российских захватчиков.