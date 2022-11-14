Уничтожены 7 грузовых авто и 2 пушки Рапира: ВСУ ударили по пункту управления в Горловке
Фото: Генштаб ВСУ
В городе Горловка Донецкой области поражен пункт управления одного из подразделений оккупационных войск.
Об этом сообщили в Генеральном штабе.
— По уточненной информации, подтверждено поражение пункта управления одного из подразделений оккупационных войск в городе Горловка Донецкой области. В результате удара уничтожены семь грузовых автомобилей и два орудия МТ-12 Рапира, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 15 захватчиков ранены и повреждены три МТ-ЛБ. Информация о погибших оккупантах уточняется.
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Недавно в разведке сообщали, что в оккупированном городе Горловка почти не осталось мужчин после “мобилизации” РФ.
Кроме того, за минувшие сутки украинские военные уничтожили 510 российских захватчиков.