Ноябрь, 15 в 9:23

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что оккупанты при отходе пытаются уничтожать все, что только могут, и после них остается очень много заминированных территорий.

Об этом глава СНБО сказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, оккупанты при уходе из Херсона оставили заминированной огромную территорию. Не исключено, что оставили фугасы. Именно поэтому местному населению следует соблюдать осторожность.

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Данилов подчеркнул, что жители смогут вернуться в свои дома, в населенные пункты после того, как военные все проверят и дадут разрешение.

– К сожалению, мы пока не советуем населению возвращаться в те населенные пункты, которые наши Силы обороны освобождают каждый день. Территория должна быть чистой от мин и взрывчатки, а это большая работа, — отметил Алексей Данилов.

Что касается возможных артиллерийских обстрелов, Данилов подчеркнул, что правый берег Херсона выше левого, поэтому ВСУ находятся в более выгодной позиции.

Если российские военные начнут обстрелы с левого берега Днепра, то ВСУ есть чем отвечать. Данилов подчеркнул, что сейчас у наших вооруженных сил оружие гораздо лучше, чем в апреле-мае.

Бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка 13 ноября установили украинский флаг в освобожденном селе Музыковка Херсонской области.