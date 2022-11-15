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Факты / Україна

Ходят по домам: в Кадиевке Луганской области оккупанты проводят принудительную мобилизацию

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В городе Кадиевка на Лугащине оккупанты ходят по домам и проводят принудительную мобилизацию местного населения.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

– В отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области фиксируются случаи вымогательства средств за возможность избегания мобилизации. Так, в Старобельском районе представители местных так называемых “силовых структур” предлагают избежать “мобилизации” за денежное вознаграждение в размере до $15 тыс., — говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кременная Луганской области в оккупантов наблюдается потеря управления отдельными подразделениями.

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Личный состав этих подразделений планирует сбежать из своих рубежей и отойти в город.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 265-е сутки.

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Источник: Генштаб ВСУ
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