Ходят по домам: в Кадиевке Луганской области оккупанты проводят принудительную мобилизацию
В городе Кадиевка на Лугащине оккупанты ходят по домам и проводят принудительную мобилизацию местного населения.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
– В отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области фиксируются случаи вымогательства средств за возможность избегания мобилизации. Так, в Старобельском районе представители местных так называемых “силовых структур” предлагают избежать “мобилизации” за денежное вознаграждение в размере до $15 тыс., — говорится в сообщении.
Также в Генштабе отметили, что в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кременная Луганской области в оккупантов наблюдается потеря управления отдельными подразделениями.
Личный состав этих подразделений планирует сбежать из своих рубежей и отойти в город.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 265-е сутки.
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