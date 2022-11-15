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Факты / Україна

Оккупанты убегают из Скадовского и Генического районов в направлении Крыма — Генштаб

Валентина Чорна, редактор ленты
Оккупанты убегают из Скадовского и Генического районов в направлении Крыма — Генштаб

Отдельные подразделения оккупантов убегают из Скадовского и Генического районов в направлении Крыма.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 15 ноября.

– В Скадовском и Геническом районах отдельные оккупационные подразделения покидают населенные пункты и выезжают в направлении временно оккупированного Крыма, – говорится в сообщении.

За сутки украинские защитники поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два склада боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов.

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Также в Генштабе подтвердили результаты огневого поражения противника в районе населенного пункта Благовещенка Запорожской области.

Там потери оккупантов составили до 10 человек погибшими. Уничтожены пять единиц военной техники, склад боеприпасов, а 35 захватчиков ранены. В Мелитополе враг потерял более 50 человек ранеными.

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Фото: Главное управление разведки

Источник: Генштаб ВСУ
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