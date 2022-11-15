Перекрыть воду в Крым можно будет после освобождения Таврийска – депутат
Перекрыть воду во временно оккупированный Крым, которая поступает через Северо-Крымский канал, станет возможным после того, как Вооруженные силы Украины освободят Таврийск.
Об этом сообщил сегодня на брифинге депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
Он отметил, что именно в Таврийске находится ключевое сооружение Северо-Кымского канала, на котором можно перекрыть воду, что сейчас течет на полуостров самотеком.
– Когда мы сможем взять под контроль город Таврийск, расположенный между Новой Каховкой и Каховкой, тогда можно говорить о закрытии шандора (т.е. системы для перекрытия воды, — Ред.) и перекрытии воды в Крым, — подчеркнул Хлань.
Депутат уточнил, что еще один объект Северо-Крымского канала с шандором, который перекрывал воду на полуостров после его захвата Россией, находился в Чаплынском районе. Однако российские оккупанты его уже разрушили.
Что касается возобновления водоснабжения в Николаеве, то, по прогнозам Хланя, вода в городе появится, когда закончатся восстановительные работы на правобережье Херсонской области.
– Николаевский водопровод можно будет восстановить. На это уйдет не так много времени, потому что мы сейчас полностью контролируем правобережную часть Херсонской области и, соответственно, доступ к пораженному трубопроводу и к насосной станции, которая подает воду в этот водопровод, — проинформировал депутат.
Как известно, город Таврийск расположен на левом берегу Днепра, примерно в 80 км от Херсона.
11 ноября Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. В городе приступили к работе областная военная администрация, сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.
Кроме того, 11 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким официально подтвердил освобождение всей Николаевской области, кроме Кинбурнской косы.
Источник: Media Center Ukraine