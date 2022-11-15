Ноябрь, 15 в 15:19

Перекрыть воду во временно оккупированный Крым, которая поступает через Северо-Крымский канал, станет возможным после того, как Вооруженные силы Украины освободят Таврийск.

Об этом сообщил сегодня на брифинге депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Он отметил, что именно в Таврийске находится ключевое сооружение Северо-Кымского канала, на котором можно перекрыть воду, что сейчас течет на полуостров самотеком.

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– Когда мы сможем взять под контроль город Таврийск, расположенный между Новой Каховкой и Каховкой, тогда можно говорить о закрытии шандора (т.е. системы для перекрытия воды, — Ред.) и перекрытии воды в Крым, — подчеркнул Хлань.

Депутат уточнил, что еще один объект Северо-Крымского канала с шандором, который перекрывал воду на полуостров после его захвата Россией, находился в Чаплынском районе. Однако российские оккупанты его уже разрушили.

Что касается возобновления водоснабжения в Николаеве, то, по прогнозам Хланя, вода в городе появится, когда закончатся восстановительные работы на правобережье Херсонской области.

– Николаевский водопровод можно будет восстановить. На это уйдет не так много времени, потому что мы сейчас полностью контролируем правобережную часть Херсонской области и, соответственно, доступ к пораженному трубопроводу и к насосной станции, которая подает воду в этот водопровод, — проинформировал депутат.

Как известно, город Таврийск расположен на левом берегу Днепра, примерно в 80 км от Херсона.

11 ноября Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. В городе приступили к работе областная военная администрация, сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Кроме того, 11 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким официально подтвердил освобождение всей Николаевской области, кроме Кинбурнской косы.

Источник: Media Center Ukraine