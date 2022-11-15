Ноябрь, 15 в 18:04

Мирные переговоры с Россией возможны при условии, что с территории Украины будут отведены все российские войска, а Кремль в переговорах будет обсуждать объемы репараций.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, обстрел Россией украинских городов во время заседания саммита лидеров стран G20, который 15 ноября проходит на Бали, Индонезия, является публичным проявлением неуважения к международному праву, цивилизованному миру и странам Группы двадцати.

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Подоляк отметил, что Россия откровенно осуществляет обстрел городов Украины в тот момент, когда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время саммита заявил, что Кремль хочет переговоров, а Запад ведет гибридную войну.

Советник руководителя ОПУ считает, что Кремль продает международному сообществу конкретный образ России с репутацией “страны-монстра”.

— Россия как раз и хочет показать этот образ — “продолжайте нас бояться”. Это и есть суть этой демонстрации. Россия не хочет показать, что она готова жить по цивилизованным правилам… Более того, они таким образом эту войну ведут, что все понимают, что это военное преступление, массовое военное преступление, что это тотальное нарушение любых конвенций… Они говорят “смотрите, мы это делаем в прямом эфире, мы не боимся осуждения, мы не имеем положительной репутации, поэтому продолжайте нас бояться и попробуйте, если нам это не удается на поле боя, запугать Украину своими страхами”, — считает он.

Михаил Подоляк отметил, что Украина сегодня не имеет стагнации на поле боя и эффективно наступает.

— Это будет уникальное явление в человеческой истории, когда страна, которая побеждает, должна согласиться на капитуляцию, потому что так называются переговоры для России, — говорит советник руководителя Офиса президента.

Он добавил, что под переговорами сегодня Россия предлагает условное перемирие, которое можно было бы назвать Минском-3, после чего российские войска будут перегруппированы, а Кремль впоследствии снова пойдет в атаку.

— Господин Зеленский четко зафиксировал: если вы хотите получить продовольственную, энергетическую и ядерную безопасность, если мир хочет вернуться к конструкции безопасности, которая существовала после Второй мировой, то надо сделать несколько вещей. Во-первых, отвод российских войск с территории Украины в полном объеме. Без этого переговоры не могут существовать ни де-факто, ни де-юре. Во-вторых, репарации… Мы говорим, что переговоры могут идти об объеме репараций, которые Россия готова выплачивать, или это может быть принудительно в рамках декларации спецзаседания ООН. Третье — вернуться к международному праву, — сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что переговорная позиция Украины, прежде всего, подразумевает ключевые пункты: отвод всех войск РФ и прекращение атак Украины крылатыми ракетами.

Напомним, что 15 ноября на Бали проходит саммит лидеров стран G20, на котором выступил президент Владимир Зеленский. Он назвал условия, необходимые для прекращения российско-украинской войны. Условия насчитывают десять пунктов, среди которых, в частности, продовольственная, энергетическая и ядерная безопасность, вывод войск РФ и прекращение боевых действий, противодействие экоциду и тому подобное.

Президент России Владимир Путин не приехал лично на саммит Группы двадцати, вместо него на встрече присутствует министр иностранных дел Сергей Лавров.

После выступления Зеленского Российская Федерация нанесла массированный ракетный обстрел по территории Украины, в том числе по гражданским объектам, жилым домам и энергетической инфраструктуре. В ряде городов и поселков были зафиксированы перебои с электроснабжением.