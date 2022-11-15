Укрзализныця предупредила о задержке ряда поездов из-за ракетной атаки РФ — перечень рейсов
Во вторник, 15 ноября, в связи с массированной ракетной атакой на инфраструктуру Украины некоторые пассажирские поезда будут курсировать с задержкой.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
В частности, из-за отсутствия напряжения в контактной сети и масштабной воздушной тревоги задерживаются следующие рейсы:
- №88 Ковель – Запорожье задерживается ориентировочно на 30 минут;
- №17 Харьков – Ужгород задерживается на 30 минут;
- №711 Краматорск – Киев отправился под резервным тепловозом с задержкой в пределах 40 минут.
Также из-за отсутствия напряжения на неопределенное время задерживаются рейсы №715 Киев – Перемышль, №750 Ужгород – Киев, беспересадочные вагоны Вена – Киев, №772 Хмельницкий – Киев, №86 Львов – Запорожье, №55 Киев – Рахов.
– Укрзализныця подготовила резервные тепловозы для рейсов, на которые может повлиять отсутствие электроэнергии. Пассажиры, которые будут прибывать на ж/д вокзалы после начала комендантского часа, смогут бесплатно остаться на ночь на вокзалах. Ситуация контролируемая, сохраняем спокойствие и продолжаем движение к победе, — сообщили в Укрзализныце.