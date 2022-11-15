Ноябрь, 15 в 17:54

Во вторник, 15 ноября, в связи с массированной ракетной атакой на инфраструктуру Украины некоторые пассажирские поезда будут курсировать с задержкой.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

В частности, из-за отсутствия напряжения в контактной сети и масштабной воздушной тревоги задерживаются следующие рейсы:

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№88 Ковель – Запорожье задерживается ориентировочно на 30 минут;

№17 Харьков – Ужгород задерживается на 30 минут;

№711 Краматорск – Киев отправился под резервным тепловозом с задержкой в ​​пределах 40 минут.

Также из-за отсутствия напряжения на неопределенное время задерживаются рейсы №715 Киев – Перемышль, №750 Ужгород – Киев, беспересадочные вагоны Вена – Киев, №772 Хмельницкий – Киев, №86 Львов – Запорожье, №55 Киев – Рахов.