Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Укрзализныця предупредила о задержке ряда поездов из-за ракетной атаки РФ — перечень рейсов

Валентина Чорна, редактор ленты
Укрзализныця предупредила о задержке ряда поездов из-за ракетной атаки РФ — перечень рейсов

Во вторник, 15 ноября, в связи с массированной ракетной атакой на инфраструктуру Украины некоторые пассажирские поезда будут курсировать с задержкой.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

В частности, из-за отсутствия напряжения в контактной сети и масштабной воздушной тревоги задерживаются следующие рейсы:

Сейчас смотрят
  • №88 Ковель – Запорожье задерживается ориентировочно на 30 минут;
  • №17 Харьков – Ужгород задерживается на 30 минут;
  • №711 Краматорск – Киев отправился под резервным тепловозом с задержкой в ​​пределах 40 минут.

Также из-за отсутствия напряжения на неопределенное время задерживаются рейсы №715 Киев – Перемышль, №750 Ужгород – Киев, беспересадочные вагоны Вена – Киев, №772 Хмельницкий – Киев, №86 Львов – Запорожье, №55 Киев – Рахов.

– Укрзализныця подготовила резервные тепловозы для рейсов, на которые может повлиять отсутствие электроэнергии. Пассажиры, которые будут прибывать на ж/д вокзалы после начала комендантского часа, смогут бесплатно остаться на ночь на вокзалах. Ситуация контролируемая, сохраняем спокойствие и продолжаем движение к победе, — сообщили в Укрзализныце.

Читайте
Удары по жилым домам и энергоструктуре: последствия массовой ракетной атаки по Украине

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка