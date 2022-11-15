Враг может нанести еще около 20 ударов по Украине — Зеленский
Российские оккупанты могут нанести еще около 20 ракетных ударов по территории Украины.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, враг уже выпустил 85 ракет, в основном по энергетической инфраструктуре.
Глава государства призвал украинцев не выходить из укрытий до окончания воздушной тревоги
— 85 ракетных ударов выпущено по Украине, нашим городам, в большинстве своем — по энергетической инфраструктуре. Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется. Еще впереди может оказаться около 20 ударов. Так что очень прошу вас — берегите себя и будьте в укрытиях некоторое время. Знаю, что удары в некоторых городах отключили энергетику, во многих городах нашего государства. Мы работаем. Все восстановим, все переживем, – сказал Зеленский.