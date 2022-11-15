Ноябрь, 15 в 17:58

Российские оккупанты могут нанести еще около 20 ракетных ударов по территории Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, враг уже выпустил 85 ракет, в основном по энергетической инфраструктуре.

Глава государства призвал украинцев не выходить из укрытий до окончания воздушной тревоги

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