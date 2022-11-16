Ноябрь, 16 в 15:04

С начала августа в столице власти ввели правило для общественного транспорта во время воздушной тревоги в городе. В нем указано, что когда возникает опасность, водители должны остановить автобусы и другой транспорт и ждать окончания тревоги.

Стоят ли поезда метро во время тревоги в Киеве — смотрите в материале Фактов ICTV.

Как работает метро во время воздушной тревоги в Киеве

Наземные участки. Когда в Киеве включают сигнал воздушной тревоги, движение поездов наземными участками приостанавливается.

Подземные участки. Станции работают как укрытие круглосуточно.

Стоят ли поезда метро во время тревоги в Киеве

Создавать очереди у наземных станций метро не нужно, лучше как можно быстрее искать ближайшее укрытие, чтобы переждать опасность.

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Однако на глубокие станции метрополитена можно пройти на перрон. В них тоже можно переждать опасность.

Поэтому важно запомнить, что наземные станции не являются укрытием и в них не пускают во время воздушной тревоги, а движение поездов по наземным участкам останавливается.

А о том, как работает метро Киева, о режиме работы станций и движения поездов мы писали раньше.