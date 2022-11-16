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Факты / Україна

В Херсон отправили еще 210 Starlink, по области организуют 60 Wi-Fi-точек

Анастасия Гевко, редактор ленты
антена Starlink
Фото: Getty Images

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Херсон отправили еще 210 Starlink, которые позволят увеличить количество публичных Wi-Fi-точек.

– Благодаря первой партии терминалов от Минцифры в сутки запустили пять публичных Wi-Fi-точек. Ими уже воспользовались тысячи херсонцев. Люди выходят на связь с родными, узнают о победах ВСУ и заряжают смартфоны от генераторов, – говорится в сообщении, опубликованном на канале Федорова в Telegram.

Федоров добавил, что через две недели министерство организует еще 60 Wi-Fi-точек с интернетом по всей области.

– Также часть терминалов была передана пожарным частям, больницам, полиции и экстренным службам. Связь поможет быстрее восстановить Херсонщину. Спасибо местным телеком-компаниям за оперативную работу и поздравляю с профессиональным праздником! – говорится в сообщении.

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