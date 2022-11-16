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Факты / Україна

Массированный удар по Украине 15 ноября: какая ситуация со светом в областях

Татьяна Забожко, редактор ленты
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Фото: Unsplash

К утру 16 ноября после крупнейшего с начала полномасштабной войны массированного удара РФ по энергообъектам Украины подключено большинство абонентов.

Об этом в ходе утреннего обращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, энергетики, чиновники и спасатели работали ради возобновления электроснабжения всю ночь.

– Хочу, чтобы вы знали, – обратился к украинцам глава государства, – что вы для нас не абоненты, вы для нас – люди. Мы точно всех врагов победим. Надо немного потерпеть. И это правда.

Ситуация с электроснабжением на утро 16 ноября

  • Волынская область – без электричества находится около 45 тыс. потребителей. Работы продолжаются.
  • Житомирская область – продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
  • Ивано-Франковская область – восстановлено подключение.
  • г. Киев – восстановлено подключение.
  • Киевская область – восстановлено подключение.
  • Львовская область – электро- и водоснабжение восстановлено на 95%.
  • Одесская область – восстановлено подключение.
  • Ровенская область – восстановлено подключение.
  • Сумская область – продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
  • Тернопольская область – без электричества находится около 90 тыс. потребителей. Работы продолжаются.
  • Харьковская область – без электричества находится около 90 тыс. потребителей. Работы продолжаются.
  • Хмельницкая область – без электричества находится около 105 тыс. потребителей. Работы продолжаются.
  • Черкасская область – восстановлено подключение.
  • Черновицкая область – восстановлено подключение.
  • Черниговская область – восстановлено подключение.

Ограничение потребления 16 ноября

Как отметили в Укрэнерго, 16 ноября везде в Украине применяются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения.

– Массированные ракетные удары 15 ноября и похолодание еще больше усугубили ситуацию в энергосистеме. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям, – отметили в энергетической компании.

В Укрэнерго просят людей подготовиться к увеличению времени ограничения электроснабжения:

  • сделать необходимый запас воды,
  • заранее зарядить устройства и повербанки, чтобы быть в связи с родными.

В энергетической компании отмечают, что ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки оккупантов по энергообъектам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 266-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Укрэнерго

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