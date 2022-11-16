Массированный удар по Украине 15 ноября: какая ситуация со светом в областях
К утру 16 ноября после крупнейшего с начала полномасштабной войны массированного удара РФ по энергообъектам Украины подключено большинство абонентов.
Об этом в ходе утреннего обращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, энергетики, чиновники и спасатели работали ради возобновления электроснабжения всю ночь.
– Хочу, чтобы вы знали, – обратился к украинцам глава государства, – что вы для нас не абоненты, вы для нас – люди. Мы точно всех врагов победим. Надо немного потерпеть. И это правда.
Ситуация с электроснабжением на утро 16 ноября
- Волынская область – без электричества находится около 45 тыс. потребителей. Работы продолжаются.
- Житомирская область – продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
- Ивано-Франковская область – восстановлено подключение.
- г. Киев – восстановлено подключение.
- Киевская область – восстановлено подключение.
- Львовская область – электро- и водоснабжение восстановлено на 95%.
- Одесская область – восстановлено подключение.
- Ровенская область – восстановлено подключение.
- Сумская область – продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
- Тернопольская область – без электричества находится около 90 тыс. потребителей. Работы продолжаются.
- Харьковская область – без электричества находится около 90 тыс. потребителей. Работы продолжаются.
- Хмельницкая область – без электричества находится около 105 тыс. потребителей. Работы продолжаются.
- Черкасская область – восстановлено подключение.
- Черновицкая область – восстановлено подключение.
- Черниговская область – восстановлено подключение.
Ограничение потребления 16 ноября
Как отметили в Укрэнерго, 16 ноября везде в Украине применяются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения.
– Массированные ракетные удары 15 ноября и похолодание еще больше усугубили ситуацию в энергосистеме. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям, – отметили в энергетической компании.
В Укрэнерго просят людей подготовиться к увеличению времени ограничения электроснабжения:
- сделать необходимый запас воды,
- заранее зарядить устройства и повербанки, чтобы быть в связи с родными.
В энергетической компании отмечают, что ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки оккупантов по энергообъектам.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 266-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Укрэнерго