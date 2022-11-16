Ноябрь, 16 в 10:01

К утру 16 ноября после крупнейшего с начала полномасштабной войны массированного удара РФ по энергообъектам Украины подключено большинство абонентов.

Об этом в ходе утреннего обращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, энергетики, чиновники и спасатели работали ради возобновления электроснабжения всю ночь.

– Хочу, чтобы вы знали, – обратился к украинцам глава государства, – что вы для нас не абоненты, вы для нас – люди. Мы точно всех врагов победим. Надо немного потерпеть. И это правда.

Ситуация с электроснабжением на утро 16 ноября

Волынская область – без электричества находится около 45 тыс. потребителей. Работы продолжаются.

Житомирская область – продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Ивано-Франковская область – восстановлено подключение.

г. Киев – восстановлено подключение.

Киевская область – восстановлено подключение.

Львовская область – электро- и водоснабжение восстановлено на 95%.

Одесская область – восстановлено подключение.

Ровенская область – восстановлено подключение.

Сумская область – продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Тернопольская область – без электричества находится около 90 тыс. потребителей. Работы продолжаются.

Харьковская область – без электричества находится около 90 тыс. потребителей. Работы продолжаются.

Хмельницкая область – без электричества находится около 105 тыс. потребителей. Работы продолжаются.

Черкасская область – восстановлено подключение.

Черновицкая область – восстановлено подключение.

Черниговская область – восстановлено подключение.

Ограничение потребления 16 ноября

Как отметили в Укрэнерго, 16 ноября везде в Украине применяются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения.

– Массированные ракетные удары 15 ноября и похолодание еще больше усугубили ситуацию в энергосистеме. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям, – отметили в энергетической компании.

В Укрэнерго просят людей подготовиться к увеличению времени ограничения электроснабжения:

сделать необходимый запас воды,

заранее зарядить устройства и повербанки, чтобы быть в связи с родными.

В энергетической компании отмечают, что ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки оккупантов по энергообъектам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 266-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Укрэнерго