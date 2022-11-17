Делаем все для возвращения электроэнергии: Зеленский о работе специалистов в 18 областях и Киеве

Ноябрь, 16 в 22:58

В 18 областях и в Киеве продолжаются аварийные и стабилизационные отключения.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Восстановление не останавливается ни на минуту. В 18 областях продолжаются аварийные и стабилизационные отключения. Это миллионы потребителей. Делаем все, чтобы вернуть электричество и генерацию снабжения, — сообщил Зеленский.

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Кроме того, он отметил, что тема усиления противовоздушной безопасности была основополагающей на встрече Рамштайн.