Делаем все для возвращения электроэнергии: Зеленский о работе специалистов в 18 областях и Киеве
В 18 областях и в Киеве продолжаются аварийные и стабилизационные отключения.
Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
– Восстановление не останавливается ни на минуту. В 18 областях продолжаются аварийные и стабилизационные отключения. Это миллионы потребителей. Делаем все, чтобы вернуть электричество и генерацию снабжения, — сообщил Зеленский.
Кроме того, он отметил, что тема усиления противовоздушной безопасности была основополагающей на встрече Рамштайн.
— Провел переговоры с вице-президентом мирового банка, которая занимается именно нашим регионом. Обсудили проекты по восстановлению нашей инфраструктуры и социальных объектов. Общий объем проектов, о которых говорилось, миллиарды долларов. Это то, что нужно восстанавливать уже сейчас, чтобы гарантировать нормальную жизнь людей, — сообщает глава государства.