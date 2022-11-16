Ноябрь, 16 в 19:32

Россияне не сохранят свое государство в том составе и возможности влиять в будущем, поскольку в российско-украинской войне Украина не собирается проигрывать.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с украинскими журналистами.

Журналистка телеканала ICTV Елена Фроляк спросила президента, как остановить российского лидера Владимира Путина.

Сейчас смотрят

— Мы понемногу его останавливаем… Если быстро-быстро, то… не хочу говорить вслух. Хочется быстро остановить, это правда. Мы останавливаем, потому что есть ощущение, и не только у нашего государства, что он не такой крепкий и не такая крепкая их армия. Ощущение победы Украины появляется, так оно и есть, — сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что сегодня нельзя делать “шаг вперед и два назад” в вопросе противодействия российской агрессии, потому что потом со стороны России будет ответ.

Кроме того, Владимира Зеленского спросили, какое будущее у Российской Федерации после победы Украины.

— Я не хочу, чтобы меня поняли неправильно, если я отвечу, что я не вижу будущего у РФ… Я не вижу, потому что этого нет в моем приоритете, я не думаю об этом. В моей стратегии я не вижу, что будет с ними потом. Я знаю, что благодаря этому есть некоторые государства слабые, потому что они решают вместо российского общества — какими им быть, как сохранить лицо их лидеру (Владимиру Путину, — Ред.), как им не расколоться, чтобы потом была миграция по всему миру. Не надо решать (их проблемы, — Ред.), мягко говоря, — сказал президент Украины.

Украинский лидер добавил, что у россиян есть свое государство и оно должно самостоятельно справляться со своими проблемами.

— Я считаю, что, если украинцам будет не интересно их будущее (россиян, — Ред.), то для их спокойствия это лучше, — сказал он.

Владимир Зеленский заявил, что задачей Украины является то, чтобы в будущем у соседних государствах не было возможности атаковать Украинское Государство снова.

Президент добавил, что у россиян есть шанс сохранить Россию, если российское общество избавится от тех политиков и той политики, которая у них сегодня есть.

— Они не сохранят (Россию, — Ред.) в том составе и влиянии. Не сохранят уже. Потому что мы не собираемся проигрывать. Если мы не проиграем, то все будут видеть, что, все же, каждое государство является субъектным и его надо уважать, — сказал он.

Зеленский подытожил свой прогноз и добавил, что последствия для России в любом случае будут.