Ноябрь, 16 в 23:08

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Россия провалила “все до единой” цели в своей войне против Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

— Россияне потерпели неудачу во всех случаях. Они проиграли стратегически, они проиграли оперативно и, повторяю, они проиграли тактически. Все, что они пытались сделать, им не удалось. Стратегическое переосмысление их целей, их незаконное вторжение — все они провалились, все до единого, — сказал он.

Милли перечислил неудачные попытки России “захватить всю Украину” в начале войны, а также после их переориентации на Донбасс и захвата Запорожья и Херсона.

Сейчас смотрят

— На протяжении всей линии фронта протяженностью около 900 километров украинцы добивались успеха за успехом, а русские терпели неудачу каждый раз, — сказал Милли.

Генерал Марк Милли добавил, что Украина является “достаточно большой страной”.

— Вероятность того, что Россия достигнет своих стратегических целей завоевания и покорения Украины, близка к нулю, — считает генерал.

При этом он считает, что в ближайшее время вероятность того, что украинские военные выгонят россиян со всей Украины, включая Крым и оккупированные в 2014 году отдельные территории Донбасса, в ближайшее время, с военной точки зрения, не является высокой.

— Может быть политическое решение, когда политически россияне уйдут. Это возможно, — сказал он.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о результатах заседания контактной группы по обороне Украины, в результате чего стало известно о не менее чем $720 млн помощи, а также новых средствах ПВО и боеприпасах для противовоздушной обороны, артиллерии и установок РСЗО.

Источник: Department of Defense