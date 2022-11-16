Ноябрь, 16 в 18:07

Служба безопасности Украины обнаружила списки агентов российского ФСБ, которые сотрудничали с врагом во время оккупации Херсона.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, агентов обнаружили во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне, когда нашли засекреченные документы ФСБ РФ, в которых содержалась информация о пророссийских агентах-коллаборационистах.

Украинская Служба безопасности выяснила, что представители спецслужбы РФ покинули тайные документы на территории местного гаражного кооператива во время бегства от контрнаступления украинских защитников.

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Кроме того, среди изъятого были:

собственноручно написанные “обязательства” агентов о конфиденциальном сотрудничестве с ФСБ;

дела агентурного изучения;

сообщения агентов о результатах выполнения вражеских заданий;

“протоколы обысков” в квартирах херсонцев.

— По разоблаченным материалам установлено, что вражеские приспешники давали “наводку” оккупантам на места пребывания украинских патриотов, в частности участников движения сопротивления на территории южного региона, — говорится в сообщении.

В частности, российские агенты ФСБ участвовали в незаконном преследовании местных жителей по сфабрикованным “уголовными делами”.

СБУ обнаружила списки агентов, которые работали на РФ во время оккупации Херсона / 6 фотографий

СБУ также обнаружили задокументированные факты похищения и пыток потерпевших, а также разграбления их домов под видом проведения “обысков”.

По данным украинских спецслужб, пособники государства-агрессора были завербованы кадровыми сотрудниками ФСБ, которые входили в состав “временно-оперативной группы ВОГ-8”.

— Именно ее представители занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на южном направлении. Сейчас изъятые материалы направлены на экспертизу для проведения дальнейших оперативных действий по разоблачению российских агентурных сетей, — говорится в сообщении.

В Службе безопасности напомнили о неотвратимости наказания за добровольное сотрудничество с оккупантами.