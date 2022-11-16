СБУ обнаружила списки агентов, которые работали на РФ во время оккупации Херсона
Служба безопасности Украины обнаружила списки агентов российского ФСБ, которые сотрудничали с врагом во время оккупации Херсона.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, агентов обнаружили во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне, когда нашли засекреченные документы ФСБ РФ, в которых содержалась информация о пророссийских агентах-коллаборационистах.
Украинская Служба безопасности выяснила, что представители спецслужбы РФ покинули тайные документы на территории местного гаражного кооператива во время бегства от контрнаступления украинских защитников.
Кроме того, среди изъятого были:
- собственноручно написанные “обязательства” агентов о конфиденциальном сотрудничестве с ФСБ;
- дела агентурного изучения;
- сообщения агентов о результатах выполнения вражеских заданий;
- “протоколы обысков” в квартирах херсонцев.
— По разоблаченным материалам установлено, что вражеские приспешники давали “наводку” оккупантам на места пребывания украинских патриотов, в частности участников движения сопротивления на территории южного региона, — говорится в сообщении.
В частности, российские агенты ФСБ участвовали в незаконном преследовании местных жителей по сфабрикованным “уголовными делами”.
СБУ также обнаружили задокументированные факты похищения и пыток потерпевших, а также разграбления их домов под видом проведения “обысков”.
По данным украинских спецслужб, пособники государства-агрессора были завербованы кадровыми сотрудниками ФСБ, которые входили в состав “временно-оперативной группы ВОГ-8”.
— Именно ее представители занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на южном направлении. Сейчас изъятые материалы направлены на экспертизу для проведения дальнейших оперативных действий по разоблачению российских агентурных сетей, — говорится в сообщении.
В Службе безопасности напомнили о неотвратимости наказания за добровольное сотрудничество с оккупантами.