Ноябрь, 16 в 17:54

Из-за произошедшего вчера, 15 ноября, массового обстрела энергосистемы жители украинских городов все чаще думают о том, что будет с теплом и водой в нашей стране.

В Черновцах после отключения электричества будут подавать воду еще до 10 часов. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель городского главы Василий Зазуляк.

Что будет с водой и теплом при отключении света в Черновцах — читайте в материале.

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Будет ли в Черновцах вода при отключении света

Все 10 часов после отключения света вода у жителей Черновцов будет, заверил Василий Зазуляк. Если отключение будет дольше 10 часов, воду смогут поставлять также благодаря небольшим котельным, питающимся от генераторов.

Впрочем, следует помнить, что при обесточивании города невозможно обеспечить бесперебойную работу водоканала и теплокоммунэнерго с помощью генераторов.

— Вчера мы не исключали подачу воды, однако, к сожалению, ее не было на верхних этажах, потому что не работали насосы, которые могут поднять давление воды.

Но если говорить о почасовом снабжении, то возможно обеспечить эти 10 часов бесперебойной поставки.

— У нас на одном водопроводе совокупная мощность такова, что нам фактически нужно было закупать генераторы на сотни миллионов гривен, а у каждой станции подъема воды — еще и строить заправочную станцию.

Котельные теплокоммунэнерго также нуждаются в мощностях в мегаваттах, поэтому такие генераторы невозможно купить, и тем более обеспечить их горючим.

Заместитель городского головы отметил, что город готовит пункты обогрева, если зима будет тяжелой.