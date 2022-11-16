США получили данные от Украины о работе ПВО во время взрыва в Польше — CNN
Украинские военные передали США и союзникам данные о том, что пытались перехватить российскую ракету во время и недалеко от места ракетного удара по Польше.
Об этом CNN сообщил неназванный американский чиновник.
На данный момент нет ясности в том, является ли эта ракета ПВО — той же самой ракетой, которая ударила по Польше, или нет. Однако эта информация послужила основой для текущей оценки США взрыва ракет на польской территории, пишет издание.
Представитель Пентагона отослал CNN к комментариям президента США Джо Байдена, сделанным вчера вечером.
— Маловероятно, судя по траектории, что она была выпущена из России. Но мы увидим. Посмотрим, — сказал ранее американский лидер.
Напомним, 15 ноября во время массового обстрела Украины Россией в польском в Пшеводуве упала ракета, убив двух человек. Взрыв в польском селе ориентировочно произошел в 15:40 за Варшавой и совпал с масштабной ракетной атакой РФ по Украине.
Президент Польши Анджей Дуда в среду заявил, что нет признаков умышленного нападения. Подобное заявление сделал и генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявив об отсутствии признаков, что инцидент являлся результатом преднамеренной атаки.
При этом президент Владимир Зеленский уверен, что удар по Польше нанесли не украинской ракетой.
Фото: Visegrad 24