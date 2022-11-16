Украина имела и имеет полное право защищать себя: Белый дом о падении ракеты в Польше

Ноябрь, 16 в 20:46

США полностью доверяют расследованию взрыва из-за падения ракеты в Польше, которое проводит польское правительство, и возлагают конечную ответственность за него на РФ независимо от того, кто выпустил ракету.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Уотсон.

— Вместе с тем, какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что стороной, несущей полную ответственность за этот трагический инцидент, является Россия, которая обстреляла Украину ракетами, специально предназначенными для поражения объектов гражданской инфраструктуры. Украина имела – и имеет – полное право защищать себя, – подчеркнула пресс-секретарь Совета нацбезопасности.