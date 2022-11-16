Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Украина имела и имеет полное право защищать себя: Белый дом о падении ракеты в Польше

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Білий дім
Фото: Depositphotos

США полностью доверяют расследованию взрыва из-за падения ракеты в Польше, которое проводит польское правительство, и возлагают конечную ответственность за него на РФ независимо от того, кто выпустил ракету.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Уотсон.

— Вместе с тем, какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что стороной, несущей полную ответственность за этот трагический инцидент, является Россия, которая обстреляла Украину ракетами, специально предназначенными для поражения объектов гражданской инфраструктуры. Украина имела – и имеет – полное право защищать себя, – подчеркнула пресс-секретарь Совета нацбезопасности.

Читайте
Зеленский об ударе по Польше: Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета

Сейчас смотрят

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка