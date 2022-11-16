В одном из районов Киева слышны взрывы – что известно
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В Киеве в одном из районов города местные 16 ноября слышали сильные взрывы.
По предварительной информации, звуки, которые могут слышать киевляне, связаны с обучением наших военных.
15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. По словам спикера Воздушных сил Украины, по нашей стране российские террористы выпустили около 100 ракет.
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В Киеве зафиксировано три попадания по жилым домам.
Массированным ракетным обстрелом попали в объекты критической инфраструктуры – частично обесточены Львов, Ровно, Житомир, Хмельницкий, Одесса, Харьков и другие города.
Источник: Telegram-канал Реальный Киев