Никто не хочет конфликта между РФ и НАТО: иностранные СМИ о реакции НАТО на инцидент в Польше

Ноябрь, 17 в 19:01

Что пишут иностранные СМИ о ситуации в Польше 15 ноября, когда во время массированного обстрела Украины Россией, в Пшеводове упала ракета, убившая двух человек, а также о реакции стран НАТО на это событие.

Напомним, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что его государство не будет реализовывать статью 4 Североатлантического договора, которая предусматривает проведение совместных консультаций сторон, когда, по мнению любого из государств-членов Альянса, “территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон угрожает опасность”.

США

– Никто не хочет стать свидетелем того, как война перерастет в прямой конфликт между НАТО и Россией. Поэтому понятно, что США и генсек НАТО Столтенберг пытаются унять опасения. Однако этот инцидент никак не может действовать успокаивающе, ведь вина все равно лежит на России, — заявляет американское издание.

Итак, отмечает обозреватель Wall Street Journal, повторение трагического инцидента на территории НАТО – только вопрос времени.

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— Этот инцидент — основание для США предоставить Украине ракеты ATACMS, которые уже давно просит Киев, но относительно которых администрация Байдена до сих пор колебалась. …Это было бы сигналом для России держать свою войну подальше от границ НАТО, – отмечает влиятельная газета Нью-Йорка.

Германия

В частности, на страницах Süddeutsche Zeitung из Мюнхена можно увидеть следующее:

— Страны НАТО, в частности Польша, отреагировали — и отреагировали правильно. Не поддались на стремительно набирающую обороты эмоциональную болтовню, а констатировали: речь идет о вероятном ошибочном выстреле украинской ПВО, а не о прямом нападении Москвы.

Кроме того, в СМИ отмечают, что “нельзя игнорировать сам факт эскалации: сотню ракет, выпущенную Россией по украинским домам, электростанциям, электроподстанциям”.

– Россия все больше ведет войну террористическими средствами, ведь в военном плане она близка к поражению. Однако каким бы непредсказуемым ни был Путин, можно тем не менее предположить, что он отнюдь не заинтересован в прямой конфронтации с НАТО, — анализирует обозреватель Süddeutsche Zeitung.

Облегчение от того, что НАТО не считает инцидент на восточной границе Альянса нападением России, является лейтмотивом десятков комментариев на страницах немецкой прессы.

В частности, Stuttgarter Zeitung пишет:

— Непосредственная реакция со стороны НАТО, в том числе и потерпевшей Польши, была столь спокойной и взвешенной, насколько этого можно было ожидать в такой взрывоопасной ситуации. Любые преждевременные призывы к возмездию в такой момент могли бы подтолкнуть мир к катастрофе. Любая суматоха и бездумие были бы восприняты Москвой как слабость. Без всякого сарказма инцидент с падением ракеты в Пшеводове можно считать испытанием на случай серьезной эскалации, — говорится на страницах издания из Штутгарта.

Италия

В том же ключе аргументирует и автор итальянской газеты Corriere della Sera из Милана:

– Развязка в этой напряженной ситуации свидетельствует, что опасность эскалации была должным образом учтена, и что ситуация сейчас под контролем. Это – хорошая новость.

Латвия

В соседней же с РФ Латвии на ситуацию на польско-украинской границе смотрят более критично. Обозреватель Neatkariga Rita Avize называет реакцию лидеров стран НАТО слишком нерешительной, а их заявления о том, что взрывы на территории Альянса были трагической случайностью, лишь отговорками.

– Достаточно было бы дать Москве понять, что “в нужный момент” наша рука не дрогнет. Жителей соседних с Россией стран очень беспокоит неуверенность в том, что в критический момент снова не начнется вся эта “координация мнений”, “сбор доказательств” и попытка “способствовать деэскалации”. Надо понять, что действия определяются не какими-то договорами, статьями или какими-либо документами, а решительностью действующих лиц и их уверенностью в правильности своих действий, — напоминает латвийский обозреватель.

Венгрия

Прямо противоположная позиция озвучена на страницах провластной венгерской газеты Magyar Nemzet.