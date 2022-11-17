Ноябрь, 17 в 18:36

Российские войска продолжают принудительную эвакуацию населения Украины и вывоз имущества из временно занятых территорий Херсонской области.

В ночь на 16 ноября оккупанты вывозили население из Новокиевки. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— В Новой Каховке перестала функционировать центральная городская больница, потому что все медицинское оборудование и машины скорой помощи угнаны и вывезены в направлении временно оккупированной территории АР Крым, — говорится в сообщении.

В отдельных населенных пунктах Луганщины противник ужесточил административно-полицейские меры.

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В частности, закрыты въезды в населенный пункт Рубежное из направлений Кременной и Варваровки. В городе ограничено перемещение гражданских лиц и усилены фильтрационные меры.

В Мариуполе оккупационные власти планируют развернуть подразделения Росгвардии особого назначения и быстрого реагирования общей численностью до 400 человек.

Также в Генштабе сообщили, что за предыдущую неделю в исправительных заведениях РФ завербованы около 650 заключенных. Они направлены в Ростовскую область для дальнейшей подготовки.

– В Российской Федерации готовится законопроект, предусматривающий с весны 2023 года легализацию призыва на военную службу граждан Украины, проживающих на временно занятых, оккупированных территориях и получивших паспорт гражданина РФ, – говорится в сводке.

За сутки украинские защитники поразили три пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять складов боеприпасов и три других важных объекта противника.