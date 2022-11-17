Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Оккупанты принудительно вывозят население из Новокиевки Херсонской области — Генштаб

Валентина Чорна, редактор ленты
український військовий
Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают принудительную эвакуацию населения Украины и вывоз имущества из временно занятых территорий Херсонской области.

В ночь на 16 ноября оккупанты вывозили население из Новокиевки. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— В Новой Каховке перестала функционировать центральная городская больница, потому что все медицинское оборудование и машины скорой помощи угнаны и вывезены в направлении временно оккупированной территории АР Крым, — говорится в сообщении.

В отдельных населенных пунктах Луганщины противник ужесточил административно-полицейские меры.

Сейчас смотрят

В частности, закрыты въезды в населенный пункт Рубежное из направлений Кременной и Варваровки. В городе ограничено перемещение гражданских лиц и усилены фильтрационные меры.

В Мариуполе оккупационные власти планируют развернуть подразделения Росгвардии особого назначения и быстрого реагирования общей численностью до 400 человек.

Также в Генштабе сообщили, что за предыдущую неделю в исправительных заведениях РФ завербованы около 650 заключенных. Они направлены в Ростовскую область для дальнейшей подготовки.

– В Российской Федерации готовится законопроект, предусматривающий с весны 2023 года легализацию призыва на военную службу граждан Украины, проживающих на временно занятых, оккупированных территориях и получивших паспорт гражданина РФ, – говорится в сводке.

За сутки украинские защитники поразили три пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять складов боеприпасов и три других важных объекта противника.

Читайте
Оккупанты могут осуществить наступление из Беларуси на Черниговщину и Сумщину после выхода из Херсона – Генштаб

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка