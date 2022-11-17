Ноябрь, 17 в 16:57

Российские оккупанты создают на временно захваченных территориях Украины предпосылки для критической санитарно-эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, на захваченных российскими войсками территориях ухудшается общественная обстановка. Захватчики дезорганизовали работу почти всех соцслужб. Они принудительно “мобилизовали” работников коммунальных предприятий, разграбили спецтехнику и оборудование.

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– Сегодня подавляющее большинство временно оккупированных территорий находятся на грани гуманитарной и санитарно-эпидемиологической катастрофы, – подчеркнула Маляр.

Она добавила, что в большинстве оккупированных населенных пунктов уже длительное время наблюдается антисанитария. Российские захватчики не считают нужным вывозить бытовые отходы даже из мест своего расположения.

На оккупированных территориях также не происходит обслуживание систем канализации. Из-за этого возникло критическое загрязнение окружающей среды.

Анна Маляр также проинформировала, что в рядах российских войск нарастают панические настроения.

– На фоне успешных контрнаступательных действий Сил обороны Украины отмечается рост панических настроений и значительное снижение уровня морально-психологического состояния среди личного состава оккупационных войск, — проинформировала она.

По данным замминистра, оккупанты массово злоупотребляют алкоголем. Из-за этого все чаще возникают вооруженные конфликты между представителями разных подразделений армии РФ, что приводит к росту небоевых потерь врага.

Военное командование РФ пытается урегулировать ситуацию, запрещая продажу алкоголя и привлекая к ответственности причастных к нарушениям военной дисциплины.

По словам Маляр, в российских войсках также есть случаи самоувечья и суицидов.

На днях в Генеральном штабе ВСУ проинформировали, что отдельные подразделения войск РФ бегут из Скадовского и Генического районов в направлении Крыма. Это началось после того, как Вооруженные силы Украины освободили Херсон и правобережье Херсонской области.

Источник: Военное телевидение Украины