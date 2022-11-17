Ноябрь, 17 в 10:57

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 400 оккупантов, семь танков, шесть беспилотников и другую технику врага.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 17 ноября.

Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 17 ноября ориентировочно составили:

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личного состава – ликвидировано около 83 110 человек (+400 оккупантов за сутки);

танков – 2 878 (+7 за сутки);

боевых бронированных машин – 5 804 (+7 за сутки);

артиллерийских систем – 1 860 единиц;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 393;

средств ПВО – 209;

самолетов – 278;

вертолетов – 261;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 531 (+6 за сутки);

крылатых ракет – 474;

кораблей /катеров ‒ 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 362 (+2 за сутки);

специальной техники – 160.

Данные о потерях российских оккупационных войск уточняются.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские войска ужесточили фильтрационные меры в Каховском районе Херсонской области после эффективного огневого поражения их позиций Силами обороны.

В самой Каховке захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки сотовой связи. А в Энергодаре Запорожской области оккупанты изъяли все учебники по истории Украины.