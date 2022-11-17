Во время войны в Украине ликвидировано более 83 тыс. оккупантов – Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 400 оккупантов, семь танков, шесть беспилотников и другую технику врага.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 17 ноября.
Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 17 ноября ориентировочно составили:
- личного состава – ликвидировано около 83 110 человек (+400 оккупантов за сутки);
- танков – 2 878 (+7 за сутки);
- боевых бронированных машин – 5 804 (+7 за сутки);
- артиллерийских систем – 1 860 единиц;
- реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 393;
- средств ПВО – 209;
- самолетов – 278;
- вертолетов – 261;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 531 (+6 за сутки);
- крылатых ракет – 474;
- кораблей /катеров ‒ 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 362 (+2 за сутки);
- специальной техники – 160.
Данные о потерях российских оккупационных войск уточняются.
По данным Генерального штаба ВСУ, российские войска ужесточили фильтрационные меры в Каховском районе Херсонской области после эффективного огневого поражения их позиций Силами обороны.
В самой Каховке захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки сотовой связи. А в Энергодаре Запорожской области оккупанты изъяли все учебники по истории Украины.