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Факты / Україна

Во время войны в Украине ликвидировано более 83 тыс. оккупантов – Генштаб ВСУ

Юлия Соколова, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 400 оккупантов, семь танков, шесть беспилотников и другую технику врага.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 17 ноября.

Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 17 ноября ориентировочно составили:

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  • личного состава – ликвидировано около 83 110 человек (+400 оккупантов за сутки);
  • танков – 2 878 (+7 за сутки);
  • боевых бронированных машин – 5 804 (+7 за сутки);
  • артиллерийских систем – 1 860 единиц;
  • реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 393;
  • средств ПВО – 209;
  • самолетов – 278;
  • вертолетов – 261;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 531 (+6 за сутки);
  • крылатых ракет – 474;
  • кораблей /катеров ‒ 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 362 (+2 за сутки);
  • специальной техники – 160.

Данные о потерях российских оккупационных войск уточняются.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские войска ужесточили фильтрационные меры в Каховском районе Херсонской области после эффективного огневого поражения их позиций Силами обороны.

В самой Каховке захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки сотовой связи. А в Энергодаре Запорожской области оккупанты изъяли все учебники по истории Украины.

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Источник: Генштаб ВСУ
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