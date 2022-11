Россия истощает свои запасы крылатых ракет для нанесения массированных ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании. По информации ведомства, во время последнего массированного удара 15 ноября Россия выпустила по Украине значительное количество своих ракет.

Целью были преимущественно объекты электросети по всей территории страны. По мнению разведчиков, похоже, что это была самая масштабная атака за все время полномасштабной войны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 17 November 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/2OxkATVv01

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/ia3CMnGxxE

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 17, 2022