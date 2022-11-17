Ноябрь, 17 в 11:46

Россия истощает свои запасы крылатых ракет для нанесения массированных ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании. По информации ведомства, во время последнего массированного удара 15 ноября Россия выпустила по Украине значительное количество своих ракет.

Целью были преимущественно объекты электросети по всей территории страны. По мнению разведчиков, похоже, что это была самая масштабная атака за все время полномасштабной войны.

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– Продолжение ударов в таких масштабах сильно истощает российские резервы конвенционных крылатых ракет. Разрушение украинской инфраструктуры стало ключевым элементом стратегического подхода РФ к кампании, – говорят разведчики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 17 November 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/2OxkATVv01 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/ia3CMnGxxE — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 17, 2022

В британской разведке также добавили, что во время массированного удара ракеты россияне запускали из установок наземного и морского базирования и самолетов.

Значительную часть вражеских целей успешно сбила украинская противовоздушная оборона. Однако удары все равно создали значительные проблемы для энергосети, а иногда и для тепло- и водоснабжения.

Напомним, днем ​​15 ноября российские оккупанты выпустили по территории Украины около 100 ракет.

Захватчики превзошли массированную атаку 10 октября, когда было выпущено 84 ракеты.