Ноябрь, 17 в 13:21

По состоянию на 17 ноября российский враг вывел в Черное море на боевое дежурство до шести кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет Калибр. Общий возможный залп – до 20 ракет.

Об этом сообщают в ВМС ВСУ.

В Азовском море враг держит на боевом дежурстве не менее одного корабля.

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В Средиземном море находятся 10 российских кораблей: из них пять носителей Калибров, общий залп – 76 ракет.

В Каспийском море находятся три вражеских носителя ракет Калибр, общий залп – 24 ракеты.

По данным ВМС ВСУ, за сутки в интересах России Керчь-Еникальским проливом до Азовского моря прошли 34 судна, из них восемь – из пролива Босфор. К Черному морю прошли 18 судов, из них шесть продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Следует отметить, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS) и отключает системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Как сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сегодня утром Россия атаковала Украину по трем направлениям, в частности:

с Волгодонска крылатыми ракетами Х-101, Х-555;

из акватории Черного моря, вероятно, ракетами Калибр;

дронами Shahed-136, вероятно, с территории Беларуси и Курской области.

Напомним, что днем 15 ноября российские оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет.