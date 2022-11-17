Ноябрь, 17 в 0:01

После российского шквала ракет по Украине, а также инцидента с попаданием ракет в польском поселке и гибелью двух человек, страны Запада должны продолжить поддержку Украины.

Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Столтенберг считает, что российские ракетные удары 15 ноября по Украине являются суровым напоминанием о жестокости незаконной войны России.

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— Он подчеркнул, что задача состоит в том, чтобы продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и не допустить эскалации. Он также отметил необходимость предоставления Украине большего количества систем противовоздушной обороны и другой помощи, включая зимнюю одежду, топливо и медикаменты — говорится в сообщении, которое распространило .

Столтенберг приветствовал решение государств-членов НАТО о продолжении военной, финансовой и гуманитарной поддержки Украины.

Он также отметил необходимость предоставления Украине большего количества систем противовоздушной обороны и другой помощи, включая зимнюю одежду, топливо и медикаменты.

Генеральный секретарь подчеркнул текущую работу в НАТО по пополнению запасов Альянса и ускорению промышленного производства, включая Конференцию национальных директоров по вопросам вооружений в штаб-квартире НАТО, которая состоялась 16 ноября.

Йенс Столтенберг поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина III и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли за организацию встречи Рамштайн-7 и за “решительное лидерство Соединенных Штатов”.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о результатах заседания контактной группы по обороне Украины, в результате чего стало известно о не менее чем $720 млн помощи, а также новых средствах ПВО и боеприпасах для противовоздушной обороны, артиллерии и установок РСЗО.

Источник: NATO