Ноябрь, 17 в 14:56

Утром 17 ноября враг снова атаковал объекты критической инфраструктуры Украины. В трех областях зафиксированы попадания, есть раненые.

Россияне выпустили по Украине 18 крылатых ракет и пять беспилотников. Некоторые враждебные цели удалось сбить украинским силам противовоздушной обороны, а некоторые — достигли своих целей.

Ракетный удар по Днепру

Российские оккупанты попали в два инфраструктурных объекта Днепра, в частности в Южный машиностроительный завод.

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Мэр города Борис Филатов сообщал о пожаре на “промышленном предприятии”, а также повреждении соседних с ним жилых домов. В результате атаки пострадали 19 человек, среди них — 15-летняя девочка.

Три человека находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. За их жизни борются медицинские работники.

Среди раненых из-за ракетного удара – одна из сотрудниц мэрии. В момент вражеского прилета женщина вместе с коллегой помогала немощным старикам.

Фотографию с обломком ракеты в верхней одежде работницы мэрии обнародовал Борис Филатов.

Взрывы в Одесской области

Сегодня утром взрывы прогремели и в Одесской области. Как сообщил глава ОВА Максим Марченко, россияне нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту на территории области.

Харьковская область

Оккупанты нанесли несколько ударов по объекту критической инфраструктуры в Изюмском районе Харьковской области.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, пострадали три работника, их госпитализировали в лечебное учреждение.

Спасатели и газовики продолжают ликвидировать последствия ударов.

Обстрел газодобывающей инфраструктуры АО Укргаздобыча

Глава НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышев сообщил, что сегодня атакам подверглась газодобывающая инфраструктура АО Укргаздобыча на востоке Украины. Конкретный город он не назвал.

В результате ударов несколько объектов разрушены, еще несколько получили повреждения.

Информацию о пострадавших устанавливают, возгорание на объектах уже ликвидировали работники ГСЧС.

Работа ПВО в Киевской области

Утреннюю атаку на столицу удалось отбить украинским силам противовоздушной обороны.

Как сообщили в КМВА, над Киевом сбиты четыре крылатых ракеты и пять БПЛА Shahed.

Также воздушное командование Юг уничтожило две управляемые авиационные ракеты Х-59 на южном направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 267-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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