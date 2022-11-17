Ноябрь, 17 в 11:06

На Закарпатье правоохранители разоблачили два канала бизнеса на уклоняющихся от мобилизации.

29-летний местный мужчина за $7 тыс. оформлял своих клиентов якобы водителями, перевозящими международные гуманитарные грузы. Ложные сведения вносил в систему Шлях. В таких условиях призывники незаконно пересекали границу и покидали пределы Украины.

⁃ Канал незаконного выезда за границу военнообязанных мужчин обнаружили наши следователи отдела расследования особо тяжких преступлений вместе с пограничниками и сотрудниками СБУ. Его организатор задержан. Он находится в изоляторе временного содержания. Продолжается досудебное расследование, — сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

Мужчину задержали на горячем, когда тот доставил очередного клиента в один из пунктов пропуска на украинско-венгерской границе. При себе у него были “заработанные” деньги. Их изъяли вместе с автомобилем, на котором он приехал.

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В другом случае супруги из города Мукачево производили для призывников фиктивные медицинские справки с несуществующими диагнозами. Такие документы уклонявшиеся использовали тоже для незаконного пересечения границы. Свои услуги эти мужчина и женщина оценили дороже – брали с призывников от $8 тыс. до $9 тыс.

— Задерживали злоумышленников пограничники, сотрудники СБУ и полицейские. В то время, когда супруги получали часть неправомерного денежного вознаграждения — $2700 и 8 000 гривен, — сообщают в Мукачевском пограничном отряде.

От $7 тыс. за выезд: на Закарпатье разоблачили бизнес-каналы на уклонистах / 2 фотографии

Правоохранители объявили фигурантам дела о подозрении. Открыто уголовное производство. Теперь всем трем задержанным грозит до девяти лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция в Закарпатской области, Мукачевский пограничный отряд