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Факты / Україна

ЕБРР обсудит выделение Украине кредита для возобновления энергосистемы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ЕБРР обсудит выделение Украине кредита для возобновления энергосистемы
Фото: Pixabay

На следующей неделе Совет директоров ЕБРР обговорит экстренный кредит для украинского сетевого оператора Укрэнерго, который будет направлен на восстановление энергосистемы Украины.

Об этом заявил управляющий директор ЕБРР Маттео Патроне.

Он сообщил, что выделение кредита будет рассмотрено 21 ноября, а сумма займа составляет “сотню миллионов евро”. По его мнению, это поможет финансировать восстановление разрушенной атаками РФ инфраструктуры.

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– Мы решили запустить экстренную линию для компании после встречи с президентом, премьер-министром и генеральным директором Укрэнерго. Суметь довести ее до конца в течение месяца – это то, что нам нужно сделать, – говорит Патроне.

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Источник: Reuters
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