ЕБРР обсудит выделение Украине кредита для возобновления энергосистемы

Ноябрь, 17 в 20:12

На следующей неделе Совет директоров ЕБРР обговорит экстренный кредит для украинского сетевого оператора Укрэнерго, который будет направлен на восстановление энергосистемы Украины.

Об этом заявил управляющий директор ЕБРР Маттео Патроне.

Он сообщил, что выделение кредита будет рассмотрено 21 ноября, а сумма займа составляет “сотню миллионов евро”. По его мнению, это поможет финансировать восстановление разрушенной атаками РФ инфраструктуры.

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