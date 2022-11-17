Ноябрь, 17 в 17:53

В течение 17 ноября защитники украинского неба из 18 запущенных ракет уничтожили четыре, а также две управляемые ракеты и пять дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом в эфире национального телемарафона спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал ведущей ICTV Яне Брензей.

По его словам, Россия в течение 17 ноября обстреливала Украину снарядами С300, иранскими-дронами камикадзе Shahed-136 и реактивной артиллерией и другим оружием.

Сейчас смотрят

— Противник продолжил сегодня обстрелы критической инфраструктуры крылатыми ракетами Х101 и Х555 со стратегической авиации. Девять таких самолетов было замечено радиолокационными средствами и с тех самолетов было выпущено до 18 крылатых ракет, которые попали и по газодобывающей нашей отрасли, а также по оборонным предприятиям на Днепропетровщине, — сказал он.

Представитель командования ВС ВСУ отметил, что сегодня не удалось так эффективно сработать, как в прошлые дни, когда Россия массированно обстреливала украинские города и поселки. По словам Игната, это связано с тем, что противник использует различные факторы, чтобы ракет прошло больше.

По его словам, была атакована также и Киевщина, где было сбито четыре крылатых ракеты врага.

— Было их сбито как противовоздушной обороной Воздушных сил, так и сухопутных войск. Кроме того, противник атаковал еще и Shahed-136: пять из них были запущены и пять из них были сбиты на Киевщине. Опять же, 100% результат по уничтожению именно дронов Shahed, — рассказал Юрий Игнат.

Он сообщил, что Российская Федерация также атаковала Одесскую область, где атака была осуществлена ракетой Калибр, а также юг Украины был атакован российскими истребителями Су-30.

— Сбиты по меньшей мере две управляемые авиационные ракеты Х59, а по другим уточняется информация, — рассказал представитель ВС ВСУ.

Юрий Игнат отметил, что в связи с массированными российскими обстрелами Украине необходимо больше современных ПВО, как системы IRIS-T или NASAMS.

Таким образом, в течение 17 ноября Украина была атакована 18 ракетами, из которых было уничтожено четыре, а также две управляемые ракеты и дроны-камикадзе иранского производства.

Представитель ВС ВСУ добавил, что украинские Вооруженные силы начали эффективнее уничтожать иранские дроны, поскольку их можно уничтожать не только системами ПВО, но и стрелковым оружием. Кроме того, защитники украинского неба уже имеют опыт в борьбе с дронами.

Фото: Командование ВС ВСУ