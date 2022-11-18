Ноябрь, 18 в 12:05

У российских оккупационных войск еще впереди наиболее существенные стратегические поражения в полномасштабной войне против Украины.

Об этом рассказал в интервью Польскому радио украинский независимый эксперт, в частности, по вопросам украинско-российских отношений, Иван Киричевский.

Таким образом он ответил на вопрос, можно ли считать освобождение правобережья Херсонской области наибольшим стратегическим и имиджевым поражением оккупантов в этой войне.

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– На самом деле у российских оккупантов в плане имиджевых и стратегических поражений все еще впереди, — заявил эксперт.

Он обратил внимание на то, что российская армия снова не смогла организованно уйти из Херсона и правого берега Днепра. У оккупантов посыпалась командная вертикаль, и командиры бежали первыми.

Киричевский отметил, что столь быстрый побег российских подразделений с правого берега Херсонской области стал результатом последовательных и эффективных действий Вооруженных сил Украины, в частности систематических ударов по логистике врага.

– Вместо того, чтобы отступать организованно, затянуть процесс деоккупации правого берега Херсонской области как минимум еще на несколько недель, российские оккупанты оттуда буквально сбежали по сути менее чем за два дня, — рассказал эксперт, добавив, что теперь линия фронта несколько сократилась.

Киричевский также напомнил о сообщении Оперативного командования Юг, что российские войска в Херсонской области после бегства на левый берег Днепра продвигаются вглубь на 15-20 км, чтобы не попасть под удары украинской артиллерии.

Как подчеркнул эксперт, это свидетельствует о том, что самые большие стратегические поражения у рашистов еще впереди.

– Когда наши войска выйдут сначала на Мелитополь, чем отрежут логистику от Крыма, а потом – на берег Азовского моря, там их и будут ожидать наибольшие разгромы, по сравнению с которыми даже исторический пример Сталинградской битвы будет примером мягкого разгрома, — считает эксперт.

Он добавил, что сейчас ВСУ сосредоточились на двух векторах действий на Юге: происходят бои за Кинбурнскую косу, деоккупация которой позволит разблокировать морские порты в Николаевской области; также продолжается давление на оккупантов на левом берегу Днепра.

Киричевский уточнил, что российские оккупанты ничего не смогли придумать с логистикой в Херсоне накануне зимы, поэтому оттуда и сбежали. По словам эксперта, ход боевых действий на фронте во время зимы будет зависеть от погодных условий.

– Если зима будет снежной и теплой, это будет усложнять продвижение бронетехники. Соответственно, движение войск вперед будет ограничено. Нельзя сказать, что война перейдет в статическую фазу, но это будут небольшие продвижения ВСУ, как это сейчас происходит в Луганской области… Если же зима будет морозной, и земля будет промерзать, это создаст условия скорее для столь стремительного продвижения ВСУ, как это было в сентябре, – объяснил он.

Как известно, 11 ноября Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. В городе проходят стабилизационные мероприятия, приступили к работе областная военная администрация, Национальная полиция и Служба безопасности Украины.

Кроме того, 11 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким официально заявил об освобождении всей Николаевской области, кроме Кинбурнской косы.