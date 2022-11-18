Обсудить чрезвычайную финансовую поддержку: в Киев прибыл вице-президент ЕК
В Киев с рабочим визитом прибыл исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
О прибытии в Украину исполнительный вице-президент ЕК сообщил в Twitter.
Обсудить чрезвычайную финансовую поддержку: в Киев прибыл вице-президент ЕК / 2 фотографии
– Прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку ЕС Украины, – написал Валдис Домбровскис.
По словам исполнительного вице-президента Европейской комиссии, во время визита в Украину он намерен сосредоточиться на чрезвычайной финансовой поддержке и планах на 2023 год.
Сейчас смотрят
У Валдиса Домбровскиса запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой правительства Денисом Шмыгалем.
Они будут обсуждать конкретные шаги для более тесной экономической интеграции между ЕС и Украиной.
Источник: Valdis Dombrovskis
Фото: Valdis Dombrovskis