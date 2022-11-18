Ноябрь, 18 в 9:49

В Киев с рабочим визитом прибыл исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

О прибытии в Украину исполнительный вице-президент ЕК сообщил в Twitter.

Обсудить чрезвычайную финансовую поддержку: в Киев прибыл вице-президент ЕК / 2 фотографии

– Прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку ЕС Украины, – написал Валдис Домбровскис.

По словам исполнительного вице-президента Европейской комиссии, во время визита в Украину он намерен сосредоточиться на чрезвычайной финансовой поддержке и планах на 2023 год.

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У Валдиса Домбровскиса запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой правительства Денисом Шмыгалем.

Они будут обсуждать конкретные шаги для более тесной экономической интеграции между ЕС и Украиной.

Источник: Valdis Dombrovskis

Фото: Valdis Dombrovskis