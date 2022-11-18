Ноябрь, 18 в 1:33

Оккупационные войска Российской Федерации провалили наступательные действия в направлении Гуляйполя в Запорожской области, когда пытались штурмовать шестью группами.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире с российским политиком Марком Фейгиным.

— На Запорожском направлении около 6 штурмовых групп в составе где-то по 100-120 человек со вчерашнего утра пытались буквально брать Гуляйполе. А поддерживала их, считай, батальонно-тактическая группа. Мало оказалось для каких-то подвигов, сейчас не двигаются, более 12 часов стоят на месте, — рассказал советник ОПУ Арестович.

Арестович добавил, что сейчас в этой зоне идут перестрелки, но продвижения сил ни одной из сторон нет.

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Он добавил, что оккупанты не смогли реализовать серьезное наступление, а лишь создали локальные передвижения, возможно, с попыткой разведки оборонительных позиций украинских защитников. Впрочем, по его оценке, попытки россиян получились неудачными.

Накануне Алексей Арестович сообщал, что в районе Гуляйполя под Запорожьем российские военные пошли в атаку. По его данным, в наступление оккупантов были привлечены оккупанты, которые были выведены из Херсона, а также те силы врага, которые находились на этом направлении ранее.

Источник: Фейгин Live