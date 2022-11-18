Оккупанты провалили наступление в направлении Гуляйполя — Арестович
Оккупационные войска Российской Федерации провалили наступательные действия в направлении Гуляйполя в Запорожской области, когда пытались штурмовать шестью группами.
Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире с российским политиком Марком Фейгиным.
— На Запорожском направлении около 6 штурмовых групп в составе где-то по 100-120 человек со вчерашнего утра пытались буквально брать Гуляйполе. А поддерживала их, считай, батальонно-тактическая группа. Мало оказалось для каких-то подвигов, сейчас не двигаются, более 12 часов стоят на месте, — рассказал советник ОПУ Арестович.
Арестович добавил, что сейчас в этой зоне идут перестрелки, но продвижения сил ни одной из сторон нет.
Он добавил, что оккупанты не смогли реализовать серьезное наступление, а лишь создали локальные передвижения, возможно, с попыткой разведки оборонительных позиций украинских защитников. Впрочем, по его оценке, попытки россиян получились неудачными.
Накануне Алексей Арестович сообщал, что в районе Гуляйполя под Запорожьем российские военные пошли в атаку. По его данным, в наступление оккупантов были привлечены оккупанты, которые были выведены из Херсона, а также те силы врага, которые находились на этом направлении ранее.
Источник: Фейгин Live