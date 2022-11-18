Ноябрь, 18 в 19:34

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 18 ноября, обратился с речью к университетскому сообществу Ирландии.

Глава государства подчеркнул, что важно активно распространять правду о войне и спровоцированных ею кризисах.

Он напомнил о 52 пунктах балийской декларации, которые показывают, что международное давление на Россию, в частности санкционное, должно не только сохраняться, но и усиливаться.

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– Россия продолжает разрушать международные отношения и жизнь людей и делает вид, будто вместе со всеми против этой дестабилизации борется, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он привел конкретные пункты декларации, как 4-й – о важности поддержания международного права и системы, гарантирующей мир и стабильность, а не войну.

При этом Россия “мобилизовала все ресурсы, чтобы не просто превратить наше время во время войны, а чтобы стать крупнейшим в истории государством-террористом”.

Пятый пункт декларации говорит, что РФ якобы вместе с другими будет принимать меры по содействию энергетической стабильности и стабильности рынков.

– И в то же время, когда саммит в Индонезии еще продолжается, Россия совершает ракетную атаку против нашей страны. Почти сто ракет – именно против энергетики. На следующий день – еще ракетная атака. И не только против электростанций, но и против объектов газодобычи. Вот такая энергетическая стабильность по-российски, – рассказал украинский президент.

Он привел и другие подобные примеры, подчеркивая, что Россия завралась и что она сейчас – самая большая угроза миру.

– Российская агрессия не останавливается ни на день. Как ни на день не останавливается российская ложь миру. Поэтому за все это также ни на день не должно останавливаться и международное давление на Россию. И это могут делать не только политики, но и каждый на своем уровне, – призвал ирландских студентов Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что чем больше будет коллективных усилий, тем быстрее мы заставим Россию уйти с территории Украины и выполнять обязательства перед миром.