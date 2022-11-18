Ноябрь, 18 в 12:42

Жителей Львовской, Полтавской и Кировоградской областей предупредили, что они могут слышать взрывы 18 ноября.

Все потому, что пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы, а военные будут проводить учебные стрельбы.

В частности, по информации Киевской ОВА, с 11:00 до 14:00 взрывы могут раздаваться в Бучанском районе, поскольку саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы.

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Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что ориентировочно с 11:30 по 12:00 жители также могут услышать звуки, похожие на взрывы.

Это специалисты ГСЧС будут обезвреживать металлолом оккупантов, который воины ПВО ранее успешно приземлили.

В Полтавской ОВА заявили, что 18 ноября на территории общины будут проводить учебные стрельбы, поэтому могут раздаваться выстрелы или взрывы.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что в течение двух часов недалеко от поселка Компанеевка будут работать взрывотехники.