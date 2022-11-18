В Киевской, Львовской, Полтавской и Кировоградской областях могут раздаваться взрывы – причина
Жителей Львовской, Полтавской и Кировоградской областей предупредили, что они могут слышать взрывы 18 ноября.
Все потому, что пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы, а военные будут проводить учебные стрельбы.
В частности, по информации Киевской ОВА, с 11:00 до 14:00 взрывы могут раздаваться в Бучанском районе, поскольку саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что ориентировочно с 11:30 по 12:00 жители также могут услышать звуки, похожие на взрывы.
Это специалисты ГСЧС будут обезвреживать металлолом оккупантов, который воины ПВО ранее успешно приземлили.
В Полтавской ОВА заявили, что 18 ноября на территории общины будут проводить учебные стрельбы, поэтому могут раздаваться выстрелы или взрывы.
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что в течение двух часов недалеко от поселка Компанеевка будут работать взрывотехники.