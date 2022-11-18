Ноябрь, 18 в 17:19

Британское издание Financial Times посвятило статью главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному.

Материал называется Мы бьем их из рогаток: украинский “железный генерал” демонстрирует характер.

В статье отмечается, что именно неординарная тактика ведения боевых действий, избранная генералом Валерием Залужным, помогла Украине переломить ход развязанной РФ полномасштабной войны в свою пользу.

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Автор статьи напоминает, что в течение нескольких месяцев, начиная с конца лета, украинские войска проводили контрнаступление, чтобы освободить южный город Херсон от оккупационных российских войск и избежать уличных боев. Тактика Вооруженных сил Украины под командованием Залужного заключалась в том, чтобы перерезать логистические пути российской армии с помощью высокоточной западной артиллерии и при этом избежать больших потерь среди украинских военных.

Кульминацией этой стратегии стало поражение Кремля и бегство российских оккупантов из Херсона и правобережья Херсонской области.

– За успехами Украины на поле боя после полномасштабного вторжения России в феврале стоит человек, которого украинцы называют “железным генералом”… Умение Залужного адаптироваться к быстро меняющемуся полю боя было продемонстрировано в Харьковской области, — говорится в статье.

Автор материала напоминает, что ВСУ тогда воспользовались моментом и совершили молниеносный контрудар, заставивший российских солдат поспешно бежать, оставляя все, начиная от танков и до ботинок. В то же время в Херсонской области была применена тактика медленного истощения врага.

– Это здорово, когда ты знаешь врага, как он действует, и с помощью иностранных партнеров можешь поразить его в слабые места. Именно так действует главнокомандующий Залужный, — отметил в комментарии изданию Виталий Маркив, офицер Нацгвардии Украины, участвовавший в контрнаступлении, во время которого были освобождены территории в Харьковской области.

Бывший министр обороны Украины и действующий советник правительства по безопасности Андрей Загороднюк объяснил успешную стратегию Залужного его умением делегировать полномочия, поощрять инициативу среди военнослужащих и получать обратную связь, необходимую для реагирования на возможности, возникающие на фронте.

– Люди на местах знают ситуацию гораздо лучше, чем в Киеве. Они там. Они помогают строить эту оппортунистическую войну, когда видят слабые места врага, – рассказал он.

Загороднюк добавил, что стиль командования Залужного “позволяет другим реализовать свои способности и таланты”, тогда как в российской армии “решения принимают только один-два человека, а остальным говорят заткнуться”. Он уточнил, что в сочетании с современным оружием, предоставленным западными партнерами, “это преимущество превышает большее количество артиллерии, танков и всего прочего, что есть у РФ”.

По оценкам военных аналитиков, именно подход, не позволяющий военнослужащим армии РФ брать на себя инициативу на поле боя, является одной из причин поражений оккупантов.

Издание отмечает, что ВСУ не собираются останавливаться даже во время зимнего периода. Так, недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предположил, что Киев может использовать зиму для урегулирования с РФ. Но Валерий Залужный публично отметил, что единственным условием для переговоров может быть вывод всех российских войск из Украины. А пока украинские военные будут продолжать контрнаступательные действия, поскольку цель Киева – освободить все оккупированные территории.

Неназванный американский военный чиновник высоко оценил способность Залужного быстро реагировать на движения и неудачи армии России. В качестве примера он привел оборону Киева в первые дни полномасштабной войны, когда российские войска растянули свои линии поставок и загрузли, после чего были разбиты Вооруженными силами Украины.

– Он держал свои силы в подвижном состоянии… Оставаться в движении сложно, это нуждается в дисциплине, — заявил чиновник.

По его словам, во время битвы за Киев решение Залужного рассредоточить украинскую противовоздушную оборону было решающим: это не позволило РФ получить полное преимущество в воздухе.

Издание отмечает, что Валерий Залужный противостоял вооруженной агрессии РФ с 2014 года, когда российские войска оккупировали Крым и развязали войну на Донбассе. Там украинская армия перегруппировалась и закалилась в боях, а Залужный отметился неординарными инициативами на поле боя.

Как вспомнил генерал Михаил Забродский, однажды Залужный перебросил артиллерию по “почти непроходимой местности”, чтобы взорвать оружейный склад врага, и это сработало.

Издание рассказывает, что Валерий Залужный был назначен главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. Он редко делает публичные заявления и проводит большую часть времени в военных штабах.

Загороднюк назвал его представителем “нового украинского поколения офицеров”.

– Вы можете увидеть это, когда разговариваете с ним. Он не соблюдает формализм и одевается скромно. Он говорит ясно и очень прямолинейно. В нем нет ауры исключительности, – рассказал он, характеризуя Залужного.

Financial Times пишет, что главнокомандующий ВСУ не выставляет успехи на поле боя лишь как собственную заслугу, не забывает в своих соцсетях благодарить сослуживцев, рядовых военных и гражданских.

– В решающих ситуациях раскрывается настоящее лидерство и мужество. Ведя в бой, наши командиры руководствуются не советским принципом – “вперед!”, а отдают приказ “за мной!” – писал Залужный в своих соцсетях.

Как подчеркнул в комментарии изданию министр обороны Украины Алексей Резников, талант Залужного состоит в том, чтобы использовать в свою пользу меньшие размеры Украины по сравнению с РФ.

– Как Давид против Голиафа. Мы бьем их из рогаток, – заявил Резников.

В сентябре главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в интервью изданию TIME рассказал о двух ключевых целях украинских войск в начале войны с РФ. ВСУ тогда пытались не допустить захвата Киева, а также нанести максимальные потери врагу за счет растяжения его линий поставок.