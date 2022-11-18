Вынуждали восхвалять Кремль в школах: СБУ разоблачила коллаборанток на Запорожье

Ноябрь, 18 в 17:25

СБУ сообщает о разоблачении глав “департамента образования РФ” в Запорожской области, заставлявших восхвалять Кремль в местных школах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, бывшие чиновницы образовательной отрасли добровольно вступили в “департамент образования” города Токмак в Запорожье, созданный агрессором.

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Они получили руководящие “должности”, за что способствовали распространению оккупационного режима через местные учреждения среднего образования.

– Для этого призывали учителей возвращаться на “рабочие места” и преподавать обучающую программу по российским учебникам и прокремлевским методикам. В случае несогласия пособницы врага угрожали педагогам последствиями в виде незаконных преследований, – говорится в сообщении.

Также коллаборантки запугивали учителей и организовывали так называемые “собрания”, на которых публично агитировали за поддержку страны-агрессора, оправдывая ее преступления.

За переход на сторону врага они обещали “гарантировать” выплату российских зарплат, а также лояльное отношение от местного “районо”.

Следствие отмечает, что злоумышленницы – бывшая руководительница отдела образования Токмакского городского совета и ее заместительница. Они поддержали оккупантов еще в начале полномасштабного вторжения.

Пока что они продолжают скрываться от правосудия на захваченной территории Юга нашего государства.

Им сообщили о подозрении в умышленном пособничестве врагу по предварительному сговору, совершенному группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2).

Как сообщается, меры по привлечению злоумышленниц к ответственности продолжаются.