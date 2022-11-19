Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Киев за ночь замело снегом

Марта Бондаренко, редактор ленты
Киев за ночь замело снегом
Фото: Факты ICTV

За ночь улицы столицы засыпало мокрым снегом.

Пробок в городе нет, улицы — пустые. Однако активно работает коммунальная техника – чистят дороги.

Сейчас в Киеве температура около 0°C, падает мелкий снег.

Сейчас смотрят

В Киевской городской военной администрации сообщили, что на улицы выехали 302 единицы спецтехники.

Пешеходные дорожки, лестницы надземных и подземных переходов, остановки общественного транспорта убирают 136 коммунальных работников. Днем количество работников будет увеличено.

Снегопады прогнозируют в первую половину дня субботы, а также в воскресенье.

В КМВА просят водителей при необходимости не выезжать на собственные автомобили и не парковать автомобили на обочинах дорог и улиц.

Читайте
В городах Украины выпал снег
е

В течение дня сильные снегопады в Киеве не прогнозируют, однако температура воздуха опустится до -4°C.

Источник: КГГА
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка