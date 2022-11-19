Киев за ночь замело снегом
За ночь улицы столицы засыпало мокрым снегом.
Пробок в городе нет, улицы — пустые. Однако активно работает коммунальная техника – чистят дороги.
Сейчас в Киеве температура около 0°C, падает мелкий снег.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что на улицы выехали 302 единицы спецтехники.
Пешеходные дорожки, лестницы надземных и подземных переходов, остановки общественного транспорта убирают 136 коммунальных работников. Днем количество работников будет увеличено.
Снегопады прогнозируют в первую половину дня субботы, а также в воскресенье.
В КМВА просят водителей при необходимости не выезжать на собственные автомобили и не парковать автомобили на обочинах дорог и улиц.
В течение дня сильные снегопады в Киеве не прогнозируют, однако температура воздуха опустится до -4°C.