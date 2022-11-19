Ноябрь, 19 в 9:00

За ночь улицы столицы засыпало мокрым снегом.

Пробок в городе нет, улицы — пустые. Однако активно работает коммунальная техника – чистят дороги.

Сейчас в Киеве температура около 0°C, падает мелкий снег.

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В Киевской городской военной администрации сообщили, что на улицы выехали 302 единицы спецтехники.

Пешеходные дорожки, лестницы надземных и подземных переходов, остановки общественного транспорта убирают 136 коммунальных работников. Днем количество работников будет увеличено.

Снегопады прогнозируют в первую половину дня субботы, а также в воскресенье.

В КМВА просят водителей при необходимости не выезжать на собственные автомобили и не парковать автомобили на обочинах дорог и улиц.

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В течение дня сильные снегопады в Киеве не прогнозируют, однако температура воздуха опустится до -4°C.