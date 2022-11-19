Ноябрь, 19 в 1:07

Вооруженные силы Украины уничтожили пункт базирования врага на Кинбурнской косе, что на Николаевщине.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг в Facebook.

По данным военных, на Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника.

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— Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане, — говорится в сообщении.

По данным ОК Юг, было ликвидировано 7 российских оккупантов и две единицы автомобильной бронетехники. Кроме того, украинские защитники разрушили пункт базирования врага.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что от российских оккупантов была освобождена вся Николаевщина, кроме Кинбурнской косы.

Пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк заявляла, что на левом берегу Херсонской области есть такое же мощное движение сопротивления оккупантам, как и то, что отработало на правом до освобождения Херсона.

Источник: Оперативное командование Юг

Фото: Оперативное командование Юг