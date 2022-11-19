После окончания войны мир должен быть уверен, что РФ не начнет новую агрессию – Стефанишина
После победы Украины и завершения полномасштабной войны мир должен быть уверен, что Россия не сможет начать новую агрессию.
Это подчеркнула вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она отметила, что каждая война завершается переговорами, однако есть ряд элементов, которые должны этому предшествовать.
Прежде всего это ответственность России за совершенные преступления, репарации и выплаты, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.
– Украина должна победить в войне, которую развязала РФ. После ее завершения мир должен быть убежден в том, что у России не возникнет “аппетита” начать новую агрессию, – объяснила Стефанишина, выступая на Международном галифакском форуме по безопасности.
Также вице-премьер добавила, что, уничтожая украинскую энергетическую инфраструктуру, 40% которой уже разрушены, Россия пытается деморализовать украинское население.
По ее словам, такую же тактику россияне используют на временно оккупированных территориях с 24 февраля этого года. Оккупанты отрезают местное население от газо-, водо- и электроснабжения, пытают и убивают мирных жителей.