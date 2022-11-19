Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

После окончания войны мир должен быть уверен, что РФ не начнет новую агрессию – Стефанишина

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Ольга Стефанішина

После победы Украины и завершения полномасштабной войны мир должен быть уверен, что Россия не сможет начать новую агрессию.

Это подчеркнула вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она отметила, что каждая война завершается переговорами, однако есть ряд элементов, которые должны этому предшествовать.

Прежде всего это ответственность России за совершенные преступления, репарации и выплаты, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

Сейчас смотрят

– Украина должна победить в войне, которую развязала РФ. После ее завершения мир должен быть убежден в том, что у России не возникнет “аппетита” начать новую агрессию, – объяснила Стефанишина, выступая на Международном галифакском форуме по безопасности.

Также вице-премьер добавила, что, уничтожая украинскую энергетическую инфраструктуру, 40% которой уже разрушены, Россия пытается деморализовать украинское население.

По ее словам, такую ​​же тактику россияне используют на временно оккупированных территориях с 24 февраля этого года. Оккупанты отрезают местное население от газо-, водо- и электроснабжения, пытают и убивают мирных жителей.

Читайте
”Компромиссы” с РФ превратят войну в инструмент международных отношений — Подоляк

Фото: Офис вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка