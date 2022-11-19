После окончания войны мир должен быть уверен, что РФ не начнет новую агрессию – Стефанишина

Ноябрь, 19 в 12:26

После победы Украины и завершения полномасштабной войны мир должен быть уверен, что Россия не сможет начать новую агрессию.

Это подчеркнула вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она отметила, что каждая война завершается переговорами, однако есть ряд элементов, которые должны этому предшествовать.

Прежде всего это ответственность России за совершенные преступления, репарации и выплаты, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

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– Украина должна победить в войне, которую развязала РФ. После ее завершения мир должен быть убежден в том, что у России не возникнет “аппетита” начать новую агрессию, – объяснила Стефанишина, выступая на Международном галифакском форуме по безопасности.

Также вице-премьер добавила, что, уничтожая украинскую энергетическую инфраструктуру, 40% которой уже разрушены, Россия пытается деморализовать украинское население.

По ее словам, такую ​​же тактику россияне используют на временно оккупированных территориях с 24 февраля этого года. Оккупанты отрезают местное население от газо-, водо- и электроснабжения, пытают и убивают мирных жителей.

Фото: Офис вице-премьера по вопросам евроинтеграции