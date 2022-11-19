Ноябрь, 19 в 16:38

Служба безопасности Украины установила личности 11 коллаборантов, которые помогали РФ организовать и провести псевдореферендум на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, предатели вошли в созданные агрессором “территориальные избирательные комиссии” в городах Энергодар, Мелитополь и Каменка-Днепровская.

Из 11 коллаборантов четверо находились на “должностях” так называемых председателей этих “территориальных избиркомов”. Они занимались организацией агитационной кампании в поддержку российского фейкового референдума и призывали жителей оккупированных городов принимать в нем участие.

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Эти лица также помогали российским пропагандистам готовить постановочные сюжеты для кремлевских СМИ.

Кроме того, коллаборанты собирали персональные данные жителей городов для “избирательных списков”, которые оккупанты впоследствии использовали для фальсификации результатов псевдореферендума.

Сотрудники СБУ задокументировали факты преступлений коллаборантов и их кремлевских “кураторов”. Всем 11 предателям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются меры по привлечению их к ответственности.

Как известно, с 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали псевдореферендумы на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих украинских регионов Россия в тот момент не контролировала полностью и тем более не контролирует сейчас.

30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии временно оккупированных территорий четырех областей Украины, где проводились псевдореферендумы.

Президент Украины Владимир Зеленский официально признал ничтожными эти указы хозяина Кремля.