Техника в плохом состоянии и cтарая одежда: в Беларуси завершились военные учения мобилизованных в РФ

Ноябрь, 19 в 19:00

Закончились военные учения подразделений второй мотострелковой дивизии 1 танковой армии ВС РФ, которые проходили на территории Брестской области Беларуси.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

— Военнослужащие, призванные в ходе проведения так называемой частичной мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, из-за неудовлетворительного обеспечения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть личного состава получила старую форму одежды и уже ранее используемого снаряжения. Кроме того, военная техника в основном находится в плохом техническом состоянии — все время нуждается в ремонте.

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Генштаб также информирует, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.