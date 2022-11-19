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Факты / Україна

Техника в плохом состоянии и cтарая одежда: в Беларуси завершились военные учения мобилизованных в РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Техника в плохом состоянии и cтарая одежда: в Беларуси завершились военные учения мобилизованных в РФ
Фото: Depositphotos

Закончились военные учения подразделений второй мотострелковой дивизии 1 танковой армии ВС РФ, которые проходили на территории Брестской области Беларуси.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

— Военнослужащие, призванные в ходе проведения так называемой частичной мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, из-за неудовлетворительного обеспечения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть личного состава получила старую форму одежды и уже ранее используемого снаряжения. Кроме того, военная техника в основном находится в плохом техническом состоянии — все время нуждается в ремонте.

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Генштаб также информирует, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

— Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БпЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь, — предупреждают в Генштабе.

Источник: Генштаб ВСУ
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