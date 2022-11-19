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Факты / Україна

В Луганске растет количество российских военных — Генштаб

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Російські окупанти

В Луганске наблюдается увеличение количества оккупационных подразделений российских войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

В населенных пунктах Красное и Семейкино на временно оккупированной территории Луганской области враг размещает личный состав в покинутых домах и принудительно выселяет местных жителей из домов в другие населенные пункты.

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К слову, ранее заместитель министра обороны, генерал-майор запаса Владимир Гаврилов озвучил прогноз, что полномасштабная война России против Украины закончится до весны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 269-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГУР Минобороны Украины

Источник: Генштаб ВСУ
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