В Луганске растет количество российских военных — Генштаб
В Луганске наблюдается увеличение количества оккупационных подразделений российских войск.
Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.
В населенных пунктах Красное и Семейкино на временно оккупированной территории Луганской области враг размещает личный состав в покинутых домах и принудительно выселяет местных жителей из домов в другие населенные пункты.
К слову, ранее заместитель министра обороны, генерал-майор запаса Владимир Гаврилов озвучил прогноз, что полномасштабная война России против Украины закончится до весны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 269-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: ГУР Минобороны Украины