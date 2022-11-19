В Министерстве экономики назвали ущерб от российских атак 15 ноября

Ноябрь, 19 в 20:02

Массированный обстрел Украины ракетами РФ 15 ноября привел к приблизительно одному миллиарду долларов убытков.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он утверждает, что такие потери экономики в результате российских атак являются колоссальными.

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Кроме того, Министерство экономики спрогнозировало дальнейшее падение ВВП.