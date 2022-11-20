Выключать могут один раз в день: в Киеве уменьшили ограничение электроэнергии

Ноябрь, 19 в 23:18

19 ноября ограничение в Киеве составило всего 166 МВт, а значит, отключать могут только раз в день вместо двух-трех или на меньшее количество часов.

Об этом заявил СЕО поставщик энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко.

– Это положительная новость, учитывая ситуацию. Но сейчас большинство обсуждает разные заявления. И от власти, и от ДТЭК. Я от себя только добавлю, что нужно всегда иметь план для разных ситуаций. И это правда, может быть хуже, и к этому морально и организационно нужно быть готовым, – написал он в Facebook.

Напомним, что ранее в ДТЕК заявили, что полное восстановление энергосети в Украине до завершения полномасштабной войны невозможно, однако вполне реально уменьшение количества часов плановых отключений.