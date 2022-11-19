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Факты / Україна

ВСУ за сутки уничтожили еще более 400 оккупантов и шесть танков

Юлия Соколова, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще более 400 российских оккупантов, а также вражескую технику, в том числе танки и боевые бронированные машины.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 19 ноября.

Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины (с 24 февраля по 19 ноября) ориентировочно составили:

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  • личного состава – ликвидировано около 83 880 человек (+420 оккупантов за сутки);
  • танков – 2 885 (+6 за сутки);
  • боевых бронированных машин – 5 815 (+7 за сутки);
  • артиллерийских систем – 1 867 (+2 за сутки);
  • реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 393 единицы;
  • средств ПВО – 209;
  • самолетов – 278;
  • вертолетов – 261;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 536;
  • крылатых ракет – 480;
  • кораблей /катеров ‒ 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 368 (+2 за сутки);
  • специальной техники – 161 единица.

Данные потерь российских войск еще уточняются.

По информации Генерального штаба ВСУ, украинские военные нанесли удар по скоплению оккупантов в селе Михайловка Скадовского района Херсонской области. Известно о 40 убитых и 70 раненых. А во временно оккупированную Горловку (Донецкая область) привезли около 500 раненых российских военнослужащих.

Между тем, войска РФ пытаются держать оборону на левом берегу Днепра в Херсонской области, строят оборонные рубежи в Запорожской области и в оккупированном Крыму.

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Источник: Генштаб ВСУ
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