Ноябрь, 19 в 9:15

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще более 400 российских оккупантов, а также вражескую технику, в том числе танки и боевые бронированные машины.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 19 ноября.

Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины (с 24 февраля по 19 ноября) ориентировочно составили:

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личного состава – ликвидировано около 83 880 человек (+420 оккупантов за сутки);

танков – 2 885 (+6 за сутки);

боевых бронированных машин – 5 815 (+7 за сутки);

артиллерийских систем – 1 867 (+2 за сутки);

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 393 единицы;

средств ПВО – 209;

самолетов – 278;

вертолетов – 261;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 536;

крылатых ракет – 480;

кораблей /катеров ‒ 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 368 (+2 за сутки);

специальной техники – 161 единица.

Данные потерь российских войск еще уточняются.

По информации Генерального штаба ВСУ, украинские военные нанесли удар по скоплению оккупантов в селе Михайловка Скадовского района Херсонской области. Известно о 40 убитых и 70 раненых. А во временно оккупированную Горловку (Донецкая область) привезли около 500 раненых российских военнослужащих.

Между тем, войска РФ пытаются держать оборону на левом берегу Днепра в Херсонской области, строят оборонные рубежи в Запорожской области и в оккупированном Крыму.