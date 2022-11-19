ВСУ за сутки уничтожили еще более 400 оккупантов и шесть танков
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще более 400 российских оккупантов, а также вражескую технику, в том числе танки и боевые бронированные машины.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 19 ноября.
Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины (с 24 февраля по 19 ноября) ориентировочно составили:
- личного состава – ликвидировано около 83 880 человек (+420 оккупантов за сутки);
- танков – 2 885 (+6 за сутки);
- боевых бронированных машин – 5 815 (+7 за сутки);
- артиллерийских систем – 1 867 (+2 за сутки);
- реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 393 единицы;
- средств ПВО – 209;
- самолетов – 278;
- вертолетов – 261;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 536;
- крылатых ракет – 480;
- кораблей /катеров ‒ 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 368 (+2 за сутки);
- специальной техники – 161 единица.
Данные потерь российских войск еще уточняются.
По информации Генерального штаба ВСУ, украинские военные нанесли удар по скоплению оккупантов в селе Михайловка Скадовского района Херсонской области. Известно о 40 убитых и 70 раненых. А во временно оккупированную Горловку (Донецкая область) привезли около 500 раненых российских военнослужащих.
Между тем, войска РФ пытаются держать оборону на левом берегу Днепра в Херсонской области, строят оборонные рубежи в Запорожской области и в оккупированном Крыму.